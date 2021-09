Mon premier Bob Marley

Faites découvrir aux tout-petits les chansons cultes de Bob Marley ! Avec les puces sonores, l'enfant découvre les classiques du " King of reggae" dans un moment de partage et d'émotion. Il s'amuse à chercher la puce et appuie dessus pour lancer la musique tout seul ! Dans ce livre : - One love - Is this love - No woman, no cry - Redemption song - Three little birdsChaque chanson est accompagnée d'une illustration tendre et amusante pour développer la curiosité et l'imagination de l'enfant. Avec un niveau sonore maîtrisé, le livre est adapté aux plus petits. Dès 1 an. LIVRE SONORE / BOB MARLEY / REGGAE / MUSIQUE / EVEIL