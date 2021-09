Coffret Debout marmotte ! 1 mug + 1 livre pour une petite pause gourmande

28 recettes pour sortir de sa couette ! Dans ce coffret : - Un mug en céramique et son couvercle en silicone pour emporter partout sa boisson - Un livre avec des boissons et quelques encas gourmands pour ceux que la sonnerie du réveil fait replonger sous la couette. Café, chocolat, lait parfumé, tisane, smoothie : choisissez votre potion et démarrez la journée du bon pied !