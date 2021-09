Le charme discret de l'intestin. Tout sur un organe mal aimé, Edition revue et augmentée

Dans les vingt pages supplémentaires de cette nouvelle édition, Giulia Enders actualise ses connaissances grâce à l'examen d'une quinzaine de recherches récentes (Etats-Unis, France, Europe) portant sur le microbiote et les bactéries susceptibles de lui être favorables. Dépression et hypersensibilité au stress sont les maladies qu'elle étudie de près, ainsi que l'impact de certains probiotiques sur leur guérison. Des conseils d'alimentation complètent cette édition augmentée, qui comporte également de nouveaux dessins et de nouvelles sources.