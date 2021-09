Agir et penser comme un chat Saison 1

Le chat est votre meilleur coach ! Le chat a tout compris, copions le chat ! C'est cette évidence qui a inspiré à Stéphane Garnier ce manuel de développement personnel pas comme les autres. Le chat est libre, calme, observateur, prudent, élégant, charismatique, indépendant, fier, autonome... Autant de qualités enviables que vous pouvez développer facilement en vous inspirant de lui au quotidien. Alors, laissez-vous guider par Stéphane Garnier et son compagnon Ziggy qui vous expliquent, pas à pas, comment mieux vivre juste en regardant votre chat. A votre tour d'être curieux, zen, exigeant. A vous la liberté d'agir, de penser, de demander ! A vous de ne plus céder aux ordres ni aux pressions du quotidien ! Au bureau, en famille ou entre amis, le chat va vous aider à mieux résister au stress, à cultiver votre indépendance, à booster votre charisme. Stéphane Garnier et Ziggy nous offrent un guide pratique étonnant, bourré d'astuces, de phrases félines à méditer et de conseils malins qui vont vous changer la vie ! Le premier livre qui s'inspire du chat pour mieux vivre au quotidien !