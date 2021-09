Escape Box Horreur. Contient : 3 livrets, 131 cartes, 1 bande-son de 60 minutes, 1 poster, 6 badges

Saurez-vous vous échapper ? Vous avez 60 minutes pour vous enfuir ! 3 scénarios différents avec des niveaux de difficulté facile, moyen et expert. En pleine nuit, vous décidez, entre amis, de vous rendre dans cette vieille école en ruines. Mais tout le monde sait bien qu'elle est hantée ! On dit que les Enfants disparus autrefois lors de l'incendie sont toujours là, dans leurs anciennes salles de classe... ils vous attendent. Sur le mur, une inscription : "Jouez avec nous jusqu'à minuit". Vous avez 60 minutes, pas une de plus, si vous voulez sortir d'ici vivants ! Cette Escape Box contient : - 3 livrets : les règles du jeu, les scénarios et le livret des joueurs ; - 131 cartes à dissimuler partout ; - 1 bande-son de 60 minutes pour une ambiance angoissante à souhait ; - 1 poster ; - 6 badges pour définir les rôles de chacun. 1 maître du jeu + 3 à 6 joueurs. 60 minutes et pas une de plus !