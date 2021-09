Coffret mon atelier sushis, makis et gyozas maison. Avec 1 moule à gyoza, 2 paires de baguettes, 2 bols, 2 pots à sauce, 1 couteau de chef, 1 moule à sushi, 1 natte à maki, 1 cuillère en bois

I2C étoffe son coffret sushis et makis en y ajoutant les gyozas ! Ce coffret devient donc le coffret le plus complet du marché avec un moule à gyozas, un couteau SANTOKU, 1 natte en bambou pour rouler les makis, 2 paires de baguettes, 2 bols à riz et 2 pots à sauce et un livre de 24 recettes ! Le tout est en finition noir mat du plus bel effet ! L'atelier Sushis, Makis et Gyozas vous permet de devenir un vrai chef japonnais ! A travers 24 nouvelles recettes, vous pourrez vous lancer dans la préparation de makis, gyozas et sushis , mais aussi de soupe miso et salade de choux ! Dans ce coffret ultra complet, composé d'un couteau maitre sushi de grande taille (28 cm) SANTOKU , 1 natte en bambou pour rouler ses makis, 2 paires de baguettes, un moule à gyozas, 2 bols à riz et 2 pots à sauce, vous réaliserez sans difficultés de délicieux repas japonnais en toute simplicité !