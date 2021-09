Le kit vive la retraite ! Petit bilan jouissif d'un jeune retraité ; Petites blagues pour seniors endurcis ; Petit jeux pour avoir une mémoire en béton armé ; Petits sudokus pour passer le temps ; Petit carnet pour commence ses mémoires

LE kit d'humour pour les 60 ans et +, pour faire de la retraite le meilleur moment de votre vie ! Si tu étais une chanson, tu serais "Pour moi la vie va commencer". Si tu étais un défaut, tu susciterais l'envie. Si tu étais une qualité, tu inciterais à la persévérance. Si tu étais un animal, tu serais la chouette : alerte, mais pleine de sagesse ! Bref : tu es retraité et tu as bien de la chance ! Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu as le teeeeeeeeeeemps... Voici donc le kit de survie du retraité HEU-REUX ! 5 livres de blagues et de petits jeux de mémoire et sudoku : Petit bilan jouissif d'un jeune retraité : des blagues sur le passage à la retraite ; Petites blagues pour seniors endurcis : des blagues sur les seniors ; Petits jeux pour avoir une mémoire en béton armé : 80 jeux pour muscler sa mémoire ; Petits sudokus pour passer le temps : plus de 70 sudokus pour faire travailler ses neurones ; Petit carnet pour commencer ses mémoires : un petit carnet de notes parce qu'il faut bien commencer ses mémoires un jour.