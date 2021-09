Coffret mon bar à cocktails avec et sans alcool. Le livre de recettes avec 1 shaker en inox de 400 ML, 1 pilon en inox et 1 doseur double, Edition 2019

Enflammez vos soirées et devenez le roi des cocktails grâce à ce coffret très complet contenant : un shaker élégant en acier mat brossé ultra tendance, un doseur et un pilon en acier ainsi que son livre de plus de 115 recettes de boissons avec et sans alcool... . à vous de jouer pour épater et régaler vos amis avec votre version du mojito ou de la caïpirinha... . . Dans ce trés chic coffret Mon bar à cocktails 2019, vous pourrez sans difficultés réaliser une des 115 recettes de boissons avec ou sans alcool ce coffret composé de 3 pièces en acier brossé : un shaker de 400ml, d'un doseur, d'un pilon et d'un livre de plus de 115 recettes, enflammez vos apéros et devenez le roi des cocktails avec et sans alcool... . à vous de jouer pour épater vos amis ou tout simplement déguster un mojito, une caïpirinha en solo... . .