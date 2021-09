Coffret énigmes & casse-tête extraordinaires. Avec 8 casse-têtes

Vous êtes prêts à occuper vos méninges pendant de longues heures ? Un peu de concentration et de réflexion et l'illumination finira par arriver. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas ? Qui parviendra le premier à séparer (puis réassembler) les deux pièces en métal qui constituent chaque casse-tête ? Et plus, un livre de 26 énigmes pour mettre à l'épreuve votre esprit de logique et de déduction.