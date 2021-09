L'intégrale 3e. Sujets et corrigés - Français, Maths, Histoire-géo EMC, Sciences et technologie, Epreuve orale, Edition 2020

Un ouvrage de préparation aux cinq épreuves du nouveau brevet : les quatre épreuves écrites et l'épreuve orale. 90 sujets, leurs corrigés et des conseils de méthode. - Des sujets pour chacune des quatre épreuves écrites L'ouvrage comprend des sujets tombés en 2019 et des sujets complémentaires. Chaque sujet est associé à : - une aide pour comprendre et traiter le sujet, - un corrigé détaillé, - des fiches de révision sur les notions en jeu (à la fin de l'ouvrage). - Une section consacrée à l'épreuve orale L'élève trouvera également des simulations d'oral correspondant aux différentes formes de l'épreuve : soutenance d'un projet EPI ou présentation d'une oeuvre d'art. Ces sujets sont complétés par des fiches de méthode pour préparer et réussir sa présentation. - En plus, avec l'achat de l'ouvrage, un accès gratuit aux ressources du site http : //www. annabac. com en 3e : fiches et podcasts de cours, quiz, sujets de brevet corrigés.