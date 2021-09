Coffret Chaud les mains ! Le livre de recettes de boissons chaudes avec 1 paire de mitaines et 1 mug

Le coffret idéal pour un moment de détente tout en douceur, à la sortie des pistes ou tout simplement lové dans son canapé sous un plaid. Le mug et les mitaines sont accompagnés d'un livre de recettes de boissons chaudes roboratives et réconfortantes, à base de chocolat chaud et d'infusions. Parfait pour s'octroyer du temps à soi ou pour partager un moment convivial entre amis ou en famille.