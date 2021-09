J'allais sur mes treize ans quand j'ai vu un mort pour la première fois. Parfois, il me semble que ce n'est pas si lointain. Surtout les nuits où je me réveille de ce rêve où la grêle tombe dans ses yeux ouverts. Eté 1962, quatre adolescents un peu fous s'élancent le long de la voie ferrée, à la recherche d'aventure, de frisson... de danger ? Texte fondateur de l'univers de King, Le Corps est un roman d'initiation autant qu'un roman d'épouvante. Porté à l'écran avec le mythique Stand by me, Le Corps est aujourd'hui un immense classique de l'oeuvre du maître de l'horreur. A partir de 13 ans