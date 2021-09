Faire ses produits de beauté maison. Avec 3 flacons en verre, 3 cuillères doseurs, 12 étiquettes

Crème, lotion, déodorant, démaquillant... Il est possible de fabriquer soi-même ces produits de beauté du quotidien et avec des ingrédients 100 % naturels. A découvrir dans ce coffret : - 3 flacons en verre avec leurs bouchons (de 80 et 200 ml) pour y conserver les crèmes et lotions en toute sécurité. - 3 cuillères doseurs de différentes contenances et un mini-fouet en inox, adaptés à la préparation de cosmétiques. - 12 étiquettes pour noter le nom du produit de beauté et sa date de fabrication. - Un livre de 48 pages proposant des recettes simple avec des ingrédients naturels, peu coûteux et faciles à trouver pour vous faire une beauté de la tête aux pieds...