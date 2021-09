Soirée Foot Ligue 1. 250 questions sportives pour les experts du ballon rond

Etes-vous incollable sur les grandes équipes de la Ligue 1 et sur leurs matchs mythiques ? Lancez des défis à vos amis et piégez-les pendant l'apéro en testant leurs connaissances footballistiques... 250 cartes réparties en 4 catégories : -Joueurs de légendes : retrouvez les sportifs qui ont marqué l'histoire de la Ligue 1 -Matchs mémorables : en Coupe du monde, Euro ou Ligue des Champions, toutes les rencontres à connaître impérativement -Les clubs et les entraîneurs -Culture foot : faits divers, événements surprenants