Les recettes asiatiques les + faciles du monde

Pour cet ouvrage, Jean-François Mallet nous livre près de 200 recettes asiatiques découvertes lors de ses multiples reportages en Asie et réaménagées en mode simplissime, sans geste technique, avec 6 ingrédients maximum facilement trouvables dans les rayons cuisine du monde des hypermarchés. Vous découvrirez les plats typiques et saveurs de la Chine, du Cambodge, du Laos, du Vietnam, de la Thaïlande, de la Corée, de l'Indonésie et du Japon. Exemples de recettes : Salade de boeuf à la thaie, riz sauté aux noix de cajou, ravioles tièdes de canard, pad thaï à la crevette...