Hellfest. Le festival raconté par les groupes

Le Hellfest, le plus grand festival de la scène Metal et Hardcore internationale, raconté pour la première fois par les groupes. Motörhead, Ghost, Gojira, Slash, Megadeth : depuis quinze ans, les plus grands noms du metal se sont produits au Hellfest. Chaque année, ce sont des milliers de festivaliers qui investissent la petite ville de Clisson pour assister à cet évènement. Nightwish, Behemoth, Avatar, Sabaton, Soulfly, Arch Enemy, Phil Campbell, Phil Anselmo... Dans ce livre, 100 artistes emblématiques prennent la parole et dévoilent souvenirs et anecdotes inédites, le tout illustré par des photos exceptionnelles. Plongez au coeur du Hellfest, au plus près des groupes et des scènes d'un festival hors du commun !