Coffret Ce soir c'est bouddha bol ! Le livre de 20 recettes avec un bol en céramique et un séparateur à 5 compartiments

Simple, gourmand et équilibré, le bouddha bol est LA tendance de la cuisine healthy ! Découvrez vite 20 recettes pour réaliser des bols sains, complets et rapides à préparer, pour des petits repas plaisir et santé au quotidien. Dans ce coffret : Un bol en céramique orné de motifs ultra-tendances Un séparateur à 5 compartiments pour composer un bol gourmand et équilibré Un livre de 20 recettes complètes et gourmandes, avec en plus des pages ingrédients pour imaginer de nouvelles combinaisons de bouddha bol et des pages de recettes de sauces pour décliner les assaisonnements de vos bols à l'infini !