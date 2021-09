Décapsulez, dégustez... collectionnez et jouez ! Grâce à votre puissance bière, vous pouvez : - Pimenter vos soirées en jouant avec les capsules de vos bières préférées ; - Collectionner les plus belles capsules de bières d'exception et les mettre en valeur ! Découvrez également dans votre livret une sélection de BIERES REPUTEES venues des quatre coins du monde. Tous à vos décapsuleurs ! Dans ce coffret : - Un puissance bière pour jouer ou collectionner les plus jolies capsules de bières ; - Un livret avec 10 bières du monde entier.