Missel des dimanches. Lectures de l'année A, Edition 2020

L'année liturgique 2019-2020 en un volume (coédition Brepols/Cerf/Mame). Rappel des nouveautés éditoriales de 2018-2019 : Changement de maquette : une présentation plus aérée, des intertitres plus clairs ; Des onglets pour se repérer dans l'année liturgique ; Des pages de couleur pour présenter les temps liturgiques. Rappel des nouveautés éditoriales de 2017-2018 : Un calendrier liturgique en début d'ouvrage ; Un cahier des prières des chrétiens étoffé permettant une prière individuelle et en assemblée, selon les temps liturgiques : les grandes prières classiques, adoration, réconciliation, examen de conscience, etc. ; Une couverture avec rabat et effet soft touch.