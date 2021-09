Passeport diplomatique. Quarante ans au Quai d'Orsay

"Ma carrière, commencée un an après l'élection de Ronald Reagan et conclue deux ans après celle de Donald Trump, s'est inscrite dans un moment particulier de l'histoire qu'à défaut d'un autre terme, j'appelle le "néo-libéralisme". Fondé, en économie, sur la souveraineté du marché, sur la méfiance vis-à-vis de l'Etat et sur l'ouverture des frontières et, en politique étrangère, sur la conviction de la supériorité des valeurs de l'Occident", écrit Gérard Araud, qui a occupé durant près de quarante ans les postes les plus prestigieux de la diplomatie française. Ses Mémoires se lisent comme un essai vivant et incarné. La saveur des anecdotes y enrichit la rigueur des analyses, avec un grand art du trait et du portrait. Bienvenue dans les coulisses de la diplomatie, au coeur de la machine, de ses rouages et de ses complexités. Un ouvrage incontournable pour ceux qui veulent comprendre comment se fait la politique de notre pays sur la scène internationale.