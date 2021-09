Tony Parker. Au-delà de tous mes rêves

L'autobiographie du meilleur basketteur français de l'histoire Formé en France, Tony Parker est le premier basketteur à avoir conquis l'Amérique, le pays du basket. Il est le premier joueur français à avoir été sacré champion NBA (quatre fois) et est également le premier joueur européen récompensé par un titre de MVP des finales. Fer de lance de l'équipe de France, il l'a menée en 2013 au titre de championne d'Europe. Il est, de par ses statistiques et son palmarès, considéré comme le meilleur basketteur français de tous les temps. Il détient l'un des plus grands palmarès du sport et compte parmi les personnalités préférées des Français depuis qu'il a accédé à une immense notoriété "people" lors de son mariage avec l'actrice américaine Eva Longoria. Divorcé depuis, il ne cachera rien dans ce livre de son existence et dévoile l'envers du décor du sport de haut niveau, depuis ses débuts à Rouen, puis à l'INSEP et au PSG, jusqu'à ses premiers pas en NBA et son statut de meilleur joueur du monde. Au-delà de ces apects, Parker, qui vient de mettre fin à sa carrière sportive, explique comment et pourquoi il est devenu président et actionnaire majoritaire du club français de l'ASVEL Lyon-Villeurbanne depuis 2014. Il a décidé d'en faire le meilleur club européen et a investi dans de nombreuses sociétés françaises. Il vient par exemple d'acquérir la station de ski du Vercors Villard-de-Lans. Désormais homme d'affaire, Tony Parker entend faire de ce livre le marqueur de sa reconversion, le point d'orgue définitif de son immense carrière sportive.