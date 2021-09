Simplissime, le livre de cuisine le plus facile du monde

Des recettes lues en un coup d'oeil, réalisées en un tour de main ! 1) 2 à 6 ingrédients par recette, présentés visuellement. 2) Une recette très courte, simple, claire et précise. 3) Une belle photo du plat, explicite et gourmande. 4) Temps de préparation réduit, il n'y a plus qu'à laisser cuire. Super bon / super rapide / sans vaisselle (ou presque) Le mot de l'auteur : Ce livre est le fruit d'années d'expérience. Il vient en réponse à la question qu'on me pose quasiment tous les jours : "mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir cuisiner ce soir ? " . Trouver des idées pour le quotidien, pour petits et grands, savoir se renouveler en cuisine avec seulement les quelques ingrédients qu'on a dans son réfrigérateur ou dans son placard, cela peut être un vrai casse-tête. A travers ce livre je souhaite vous faire partager des recettes pour tous les jours, rapides et faciles, et pour tous les goûts. Grâce à des associations de saveurs et d'ingrédients simples il est tout à fait possible de faire de bons petits plats, même d'épater la galerie, sans y passer des heures. Ce livre est aussi simple qu'un mode d'emploi de montage de meuble suédois : 2 à 6 ingrédients présentés en photos, un texte en quelques lignes ; il n'y a plus qu'à laisser cuire... c'est prêt ! Je vous souhaite de très beaux moments en cuisine et surtout à table !