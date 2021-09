Donne moi des ailes

Et soudain les hommes et les oiseaux n'ont fait qu'un... Ces oies naines menacées de disparition, qui, chaque matin, survolent étangs et marais, Christian a décidé de les sauver. Il en a fait son combat. fatigué par la ville et son rythme infernal, il a tout quitté pour s'installer dans un mas de Camargue, en pleine nature, au milieu des oiseaux. C'est là qu'il échafaude son plan, en secret, à la lisière de la légalité. Un projet fou : habituer des oisons, dès la couveuse, au bruit d'un ULM, pour, un jour, voler avec eux en escadrille sur une nouvelle route migratoire, à l'abri des dangers. En poursuivant ce rêve immense, Christian doit affronter l'hostilité de son fils, Thomas, dont le paysage se limite à son écran d'ordinateur. jusqu'au jour où l'adolescent rebelle se laisse émouvoir par ces oisons qui s'entichent de lui au point de le prendre pour leur père ou leur mère. Pour Christian et son fils, c'est le retour d'une complicité perdue et le début du grand voyage, de la Scandinavie à la Camargue. Mais l'un et l'autre sont loin d'imaginer les périls qui les attendent...