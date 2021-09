Un thé au bord du lac. Avec 1 porte sachet, 1 tasse, 1 boule à thé

" Il y a quelque chose dans la nature du thé qui nous mène dans un monde de contemplation tranquille de la vie ", Nicolas Bouvier. Découvrez dans ce coffret : Une ravissante tasse à thé avec son couvercle pour garder la boisson au chaud. Un personnage porte-sachet en silicone pour maintenir l'infusette le temps de l'infusion. Une boule à thé idéale pour diffuser le parfum. Un livret de 48 pages qui vous fera découvrir tous les secrets du thé : Les vertus bienfaisantes du thé comme plante médicinale avec ses six cents composants. La cérémonie du thé, un moment sacré : tout l'art de la préparation du thé pour une dégustation optimale, un moment propice à la méditation. Les six couleurs du thé et leur palette infinie de saveurs : thés verts, jaunes, blancs, bleu-vert, rouges et noirs. Leurs procédés de fabrication et leurs grands crus. Des recettes santé et beauté à base de thé.