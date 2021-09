Fiers d'être bleus. Le calendrier officiel de l'équipe de France, Edition 2020

En route vers l'Euro 2020 ! 24 posters exclusifs dédicacés et détachables de tous les joueurs et du sélectionneur. 24 fiches techniques pour tout savoir du parcours des Bleus depuis leur premier club jusqu'à leur palmarès actuel. Toutes les frises chronologiques sont arrêtées au 28/07/2019 et n'intègrent pas les potentiels changements de clubs des joueurs après cette date.