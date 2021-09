Un exercice jeu de logique par jour. Edition 2020

Cette éphéméride vous propose un jeu de logique par jour : des sudokus, des mots croisés, des mots à caser, des carrés magiques, des anagrammes ou des décodages... et bien d'autres encore ! Que vous jouiez seul, en famille ou entre collègues, comment mieux démarrer la journée qu'en jouant et résolvant un jeu de logique ? Cette éphéméride s'effeuille jour après jour. Détachez les fiches et conservez-les précieusement.