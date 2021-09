Les records du monde du football. Edition 2020

Fan de football ? Le livre des records incontournable sur le sujet ! Un livre complet sur les records du monde du football 2019 : l'analyse des derniers grands tournois - notamment la Coupe du Monde féminine et la Coupe d'Afrique des Nations 2019 - des informations sur les équipes nationales, les meilleurs joueurs et leurs performances, l'histoire du football, mais aussi les flops et plein d'anecdotes... Avec des photographies des plus grands joueurs du monde du football, d'hier et d'aujourd'hui...