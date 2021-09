Desserts gourmands avec Thermomix

Star de la cuisine, votre robot Thermomix® est le parfait allié du quotidien pour répondre à toutes sortes de situations... Vous pourrez enfin régaler vos invités sans stresser ! Laissez-vous guider et partez à la découverte de 120 recettes de desserts inédites, variées et conçues sur mesure : cake à la ricotta et aux fruits rouges, tartelettes à la vanille façon panna cotta, parfait glacé au chocolat, éclairs à la pistache et fève tonka... Ultra-gourmandes et faciles à préparer, ce sont les recettes idéales pour bien recevoir et époustoufler les becs sucrés !