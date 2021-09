Les enquêtes de l'inspecteur Higgins Tome 3 : Les trois crimes de Noël. Edition collector

La nuit de Noël, le froid, un manoir perdu au coeur de la vieille Angleterre. Un étrange musée peuplé de chefs-d'oeuvre rassemblés par un aristocrate excentrique, mort dix ans plus tôt. Une mort suspecte qui appelle la vengeance et en annonce d'autres, celles de ses hôtes invités à connaitre enfin son testament. Parmi eux, l'ex-inspecteur-chef Higgins, ami du Lord défunt. Son cadeau de Noël ? Trois crimes, et la mort qui rôde.