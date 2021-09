Mon cahier My life is beautiful. Edition 2020

Rien que pour vous, un agenda chouchou qui mixe planner + objectifs de vie + glam. Parfait pour vous organiser, avancer dans la vie et collectionner vos réussites. Son superpouvoir ? Ses challenges chaque semaine, qui boostent votre potentiel et mettent des paillettes dans la vie ! Vous ne serez plus la même à la fin de l'année... vous serez votre meilleure version : - une fille super organisée : faites votre planning, notez vos rendezvous, établissez vos to do-lists et n'oubliez plus jamais rien... - une shiny girl, positive et bien dans ses baskets, grâce à un programme de petits challenges feel good qui font avancer dans la vie ! - une success girl : gardez une trace de vos réussites et conservez vos meilleurs souvenirs, comme un journal de votre année !