Coffret Ma chope Gauloise

PAR TOUS LES DIEUX ! Enfilez votre plus beau casque à cornes ! L'heure est à la détente et à la connaissance : avec ce coffret, donnez de l'ampleur à vos dégustations de bière (ou de cervoise, pour les plus aventureux) et choisissez sagement grâce aux délicieux conseils contenus dans cet ouvrage digne des plus grands druides. Dans ce coffret, vous trouverez : -1 livre proposant un descriptif illustré de 25 bières célèbres -1 chope en verre d'1L.