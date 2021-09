Une question de foot par jour. Edition 2020

Vous croyez tout connaître sur le football ? Pour le vérifier, voici 366 questions - et leurs réponses détaillées - sur les clubs, les joueurs, les records, les sélections nationales, les statistiques, les compétitions, les entraîneurs, etc. Par exemple, savez-vous quel joueur a porté le plus souvent le brassard de capitaine de l'équipe de France en Coupe du monde ou quelle équipe a concédé le plus petit nombre de buts à domicile en une saison du Championnat de France de première division ? Chaque jour de l'année, jouez seul, en famille ou entre amis, et perfectionnez votre culture foot. Cette éphéméride s'effeuille jour après jour. Détachez les fiches et conservez-les précieusement.