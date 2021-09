L'officiel du jeu Scrabble. La liste officielle des mots autorisés

La liste officielle des mots autorisés par la Fédération Internationale de Scrabble Francophone. Nouvelle édition enrichie de plus de 1 600 mots nouveaux, de nombreux régionalismes et mots de la francophonie élargissant les possibilités de jeu. Un dictionnaire répertoriant tous les mots admis au Scrabble (environ 66 500), avec leur catégorie grammaticale, leur prononciation lorsqu'elle pose problème, les féminins et les pluriels, et, pour les verbes, un renvoi à un tableau des conjugaisons. Le seul ouvrage arbitre du Scrabble, pour jouer et gagner sans aucune contestation possible !