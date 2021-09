Un appartement d'Oslo, donc l'occupant a été trouvé mort, dans un état de décomposition avancée. Quand la police investit les lieux, elle fait une autre découverte macabre : la victime était visiblement un profanateur de tombes qui collectionnait des "trophées". Au nombre desquels le crâne de l'épouse de Joona Linna. Quelques jours plus tard, une inspectrice allemande prend contact avec Joona pour solliciter son aide sur une troublante affaire de meurtre dans un camping aux abords de Rostock. Rien n'aurait pu le préparer au choc qui l'attend, car ce qui n'était d'abord qu'un pressentiment absurde va basculer irrémédiablement vers une certitude terrifiante : le redoutable tueur série Jurek Walter est de retour. L'inspecteur sait qu'il ne lui reste qu'une chose à faire : mettre sa fille à l'abri. Et il ne peut compter sur l'aide de personne, car ses collègues le jugent en plein délire paranoïaque. Qui d'autre qu'un fou tremblerait devant un fantôme ? Mais tout le monde ne vit pas dans la même réalité. Si quelqu'un revenait d'entre les mort, certains criaient au miracle, d'autres évoqueraient un cauchemar. Plus noir que jamais, Lars Kepler, maitre incontesté du thriller scandinave, est de retour avec la septième enquête de l'inspecteur Joona Linna.