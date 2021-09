Emerveillement

"Se fondre dans l'immensité du ciel, se perdre dans le dédale d'une écorce, disparaître dans l'intimité d'une fleur comme Alice qui passe de l'autre côté du miroir et se retrouve au pays des merveilles. Savourer la fraîcheur de l'instant sans s'égarer dans les mille et un ailleurs de la distraction..." En somme s'émerveiller de tout, du rien, du simple, de la feuille, de la brindille, du rocher, de l'eau. Retrouver un regard d'enfant sur la nature, son infiniment grand et son infiniment petit. Cent vers l'émerveillement simple et instinctif, trop souvent enfoui sous les pavés de nos villes et de nos vies, que Matthieu Ricard nous convie à travers ses images et ses textes. "L'émerveillement nous élève et invite en notre paysage intérieur des états mentaux sereins, vastes et ouverts qui engendrent un sentiment d'adéquation avec le monde..." De l'Himalaya à l'Islande, de la Patagonie au Yukon, 100 images en couleurs pour redécouvrir les vertus de l'émerveillement et "notre affinité innée avec la Nature".