Gaston. Un philosophe au travail

Un employé ingénieux, bienveillant et très paresseux s'est introduit dans la rédaction de Philosophie magazine. Il s'appelle Gaston Lagaffe. Et voilà que Marx, Lévi-Strauss, Arendt et quelques autres se penchent sur son cas... Comment ce poète du bricolage et de la bidouille en est-il venu à incarner une forme de résistance à l'ordre de l'entreprise ? Et quel est le secret de ce rebelle loufoque qui démontre, planche après planche, que l'art de la disruption est né dans les bureaux du journal Spirou bien avant que la Silicon Valley n'en fasse sa marque de fabrique ? Richement illustré des planches de Gaston Lagaffe en regard desquelles philosophes et spécialistes méditent sur la paresse, les inventions, Epicure et le sens - sinon de la vie, du moins celui du travail -, ce livre propose une leçon de philosophie joyeuse et profonde. AVEC PASCAL CHABOT, YVES CITTON, SONIA FEERTCHAK, AURELIE JEANTET, BRUNO LATOUR, FREDERIC SCHIFFTER...