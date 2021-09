Soirée Karaoké. Des jeux pour échauffer ta glotte à l'apéro ! Avec 1 micro sans fil

Tu maîtrises l'art du karaoké sur le bout des doigts - de la langue ? Pour pimenter un peu le jeu, relève l'un des défis parmi ces 6 catégories et tu seras sacré(e) icône de la pop ! Sors le violions ! : laisse l'émotion s'emparer de toi, chante avec le coeur et livre une version enflammée de ta chanson. Chorégraphie incongrue : chanter immobile ? C'est pour les débutants ! Ténors et sopranos du dimanche : il n'y a pas que les octaves dans la vie, il y a aussi l'accent belge et les patates chaudes. J'aurais voulu être... un artiste : oui, mais lequel ? Rends (ou pas ! ) hommage aux plus grands. Reprises dissonantes : devient producteur(trice) et lance-toi dans le business de la reprise ! Attention, n'est pas Brigitte qui veut... Paroles, paroles : les mots sont le sel d'une chanson. Customise ton couplet fétiche en remplaçant quelques mots et laisse la magie opérer. Alors prêt(e) à prendre le micro ? 1 micro sans fil + 1 livre de jeux pour échauffer ta glotte à l'apéro ! Dès 2 joueurs.