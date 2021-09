Grolivre. L'album souvenir de Groland

En jouin 2019, les héritiers de Papi Trompette découvrent dans sa cave, caché sous un amoncellement de bouteilles vides d'alcool de pneu, un album souvenir plein de poésie. Celui qui conclut toutes les émissions de Groland depuis des lustres s'y révèle un vrai passionné de son pays, de sa culture, de ses héros. Avant de partir saoul et serein, il avait collectionné toutes les photos, tous les articles de presse et prospectus venus de sa chère Présipauté. Ses enfants, très touchés, ont préféré tout léguer à leur tour et vite fait aux Archives nationales grolandaises. C'est cet album, intact, que vous tenez entre les mains (attention, il tache un peu).