L'atelier de Roxane. Ses meilleures recettes

Roxane vous invite dans son univers sucré, girly et un brin décalé. Pour son premier livre, la youtubeuse à succès vous propose les recettes emblématiques de ses meilleures vidéos comme le rainbow cake ou le cookie pizza, et plus de 40 inédites. Au programme des gourmandises : des goûters fun : barquettes au chocolat, glace Oréo sans sorbetière, cupcake Kinder Bueno, guimauve licorne... ; des gâteaux d'anniversaire : pinata cake au chocolat, gâteau licorne, layer cake rose à la framboise, brownie sucette... ; des gâteaux pour faire la fête : sapin au Nutella, gâteau de crêpes au chocolat, roulé imprimé Halloween, macarons faciles... En bonus : les recettes surprises de 4 invités dont Norbert Tarayre, découvert dans Top chef et aujourd'hui animateur de l'émission Toque show. Un livre gourmand et explosif !