Les détectives du Yorkshire Tome 5 : Rendez-vous avec le danger

La mort frappe toujours deux fois. A la suite d'un accident mortel survenu à la foire aux bestiaux de Bruncliffe, le commissaire-priseur Harry Furness engage Samson et Delilah pour mener l'enquête. Mais ce qui semblait n'être qu'une simple vérification de routine prend vite un tour plus sombre quand les détectives découvrent que cet accident a probablement été provoqué... Ajoutez à cela des vols de moutons, un dangereux chantage et un fermier amoureux, et vous aurez la recette parfaite pour une enquête explosive !