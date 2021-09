La Reine des neiges II. L'album du film

La nouvelle aventure Reine des Neiges 2, pour les 6-10 ans ! Rejoins Elsa et Anna dans une quête au-delà des frontières d'Arendelle ! Partez dans une toute nouvelle aventure dans cet album illustrant des scènes du film. Un livre au format idéal pour les jeunes lecteurs à l'affût des dernières sorties box-office des films Disney : des textes courts et dynamiques, facile à lire en autonomie. Dès 6 ans. L'histoire : Elsa a des pouvoirs magiques, mais d'où lui viennent-ils ? Pour aider Elsa dans sa quête de réponses, sa soeur Anna, et leurs amis Kristoff, Olaf et Sven se lancent avec elle dans un extraordinaire voyage au coeur de la Forêt Enchantée ! Ils devront y affronter bien des dangers, et en reviendront changés à jamais...