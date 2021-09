Paris Match 70 ans. 1949-2019

1949-2019 : PARIS MATCH FETE SES 70 ANS ! Sept décennies - 3 670 numéros - d'actualité, de reportages, d'événements qui écrivent l'Histoire, semaine après semaine. Depuis les années 1950, les unes de Paris Match accrochent le regard de centaines de milliers de lecteurs. Plus de 2 millions d'exemplaires vendus pour la visite d'Elisabeth II, alors jeune reine d'Angleterre, ou pour l'adieu au général de Gaulle en 1970 ! Paris Match est en première ligne pour couvrir les conflits à travers le monde, les catastrophes qui endeuillent la planète, les événements qui font l'Histoire ou les exploits des hommes. Paris Match est aussi sous les feux de la rampe pour nous faire partager la vie de nos idoles, nous éblouir au pied des podiums de mode, nous emporter dans la nouvelle vague des monarchies modernes et leurs royales unions, nous émouvoir avec ces destins brisés dont on se souvient... " Le poids des mots, le choc des photos. " Retour sur 70 ans d'un magazine mythique, à travers les grandes thématiques qui ont fait son succès, des documents d'exception, des moments forts en émotion. Un livre événement !