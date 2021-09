Coup de pute by Topito

C'est simple : chaque joueur a en main 2 cartes Objet, 2 cartes Action et 2 cartes Personnage. Le maître du jeu tire une carte Situation et les joueurs doivent proposer en associant 1 à 3 cartes de leur jeu le plus gros coup de pute qu'ils pourraient faire dans la situation donnée ! C'est le maître du jeu qui décide du coup de pute le plus réussi (qui a dit que ce jeu était impartial ? ). Le gagnant marque 1 point et devient maître du jeu pour le tour suivant. Et ainsi de suite, on ne va pas te faire un dessin. Le premier arrivé à 5 points a gagné. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que pour chaque situation donnée, il y a une règle Coup de pute qui s'applique pour un tour. On te laisse la surprise (on espère que tu aimes les surprises).