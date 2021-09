Le Livre d'Or Football. Edition 2019

Une Coupe du monde organisée en France, ça nous rappelait des souvenirs ! Et ce fut un succès. Des stades pleins, des audiences télé spectaculaires, tout un pays qui se passionne pour le foot... féminin. Seule ombre au tableau, ces Bleues qui ne franchissent pas le seuil des quarts de finale, battues par les futures et habituelles championnes du monde, les Américaines. Pour les garçons, auréolés par leur titre de 2018, c'est en revanche un retour à l'ordinaire avec la Ligue des nations et les qualifications pour l'Euro 2020. Si le PSG a archi-dominé, comme à son habitude, la scène nationale, seulement challengé par d'étonnants Lillois et des Lyonnais combatifs, il s'est une nouvelle fois cassé les dents en Ligue des champions. Et c'est de Rennes, repris en main par Julien Stéphan et emmenés par un virevoltant Hatem Ben Arfa, qu'a soufflé un vent de fraîcheur, européen d'abord, puis avec, en fin de saison, une victoire inespérée en Coupe de France. Plus au nord, l'Angleterre s'est taillée la part du lion en Coupe d'Europe, avec quatre clubs en finale des deux Coupes d'Europe. Le Chelsea d'Olivier Giroud (Ligue Europa) et le Liverpool de Mohammed Salah (Ligue des champions) ont respectivement dominé Arsenal et Tottenham pour confirmer, dans un final inédit, la domination du football de club anglais. Toutes ces faits d'armes de la saison de football sont rassemblés dans cette nouvelle mouture du Livre d'Or dont la formule a été entièrement revue pour accueillir les statistiques pointues et les plus belles photos de L'Equipe.