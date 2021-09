Rigolez pas, c'est avec votre pognon !

Français, française, cette année, c'était très bien ! Le pays va mieux que l'année prochaine ! Voteriez-vous Coluche aujourd'hui ? En voilà une question qu'elle est bonne ! Pour en avoir le coeur net, vous trouverez dans cet ouvrage les meilleures pensées politiques de celui qui restera le plus incroyable candidat à la présidence de la République, à tel point qu'on n'imaginait pas sa candidature possible. Et peut-être reste-t-il, aujourd'hui encore, pour beaucoup, le seul candidat vraiment crédible. Si l'humour de Coluche n'a pas pris une ride, c'est peut-être que la politique française n'a pas changé tant que ça depuis trente ans... Coluche, un enfoiré pour président ? A vous de voir !