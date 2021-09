Coffret l'apéro bûcheron. L'apéro bûcheron, des recettes d'apéros à partager avec avec 1 planche à découper, les piques apéro et la scie à saucisson

Hey-ho, hey-ho, la journée est terminée, passez en mode décontracté et optez pour le total look bûcheron : enfilez votre chemise à carreaux (ou juste votre tablier), sortez les verres, prenez votre scie, découpez votre saucisson et préparez l'apéro. Coupe en biseaux, coupe de précision, coupe à la chaîne... l'art de la découpe du saucisson n'aura plus de secrets pour vous ! Et pour varier les plaisirs, choisissez des dips, tartines et autres accompagnements parmi les recettes proposées : pâté de foie, rillettes comtoises, terrine d'antan, tartines apéritives de tartare de canard, pan catalan, croquetas au fromage...