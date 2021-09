Votre temps est infini. Et si votre journée était plus longue que vous ne le pensiez ?

Fabien Olicard est un sérieux procrastinateur abstinent... C'est justement pourquoi il sait mieux que personne par où commencer pour devenir le meilleur de soi-même. Il vous raconte ici ses expériences, celles qui lui ont permis d'avancer, celles qui l'ont fait réfléchir, et bien sûr toute la méthode qu'il applique désormais dans son quotidien. Découvrez avec lui vos propres mantras, faites le tri dans votre vie et devenez aussi productif qu'épanoui ! Et surtout, suivez ses conseils et ses hacks pour gagner du temps à chaque instant. En appliquant cette méthode, Fabien Olicard a réussi simultanément, en 3 ans, à créer plus de 700 vidéos sur sa chaîne YouTube, à écrire 3 livres et 1 nouveau spectacle qu'il a été jusqu'à autoproduire à l'Olymia, à donner plus de 500 représentations dans toute la France, tout en ayant du temps pour lui. Bref : à faire des choses extraordinaires qui le rendent heureux ! C'est à votre tour, rejoignez le mouvement !