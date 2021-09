Calendrier Dieux du stade. Edition 2020

Pour cette nouvelle édition du calendrier des DIEUX DU STADE, le retour aux sources est de mise. Le stade et son ambiance, des corps et des visages non retouchés : c'est l'univers brut du rugby - amplifié par la photographie à l'argentique (pellicules) - qu'a souhaité mettre en avant le photographe de cette nouvelle saison du calendrier, Pierre-Ange Carlotti. Pierre-Ange admet volontiers que shooter le calendrier était un rêve de gosse, lui qui est pourtant plus habitué à l'univers de la mode, en attestent ses collaborations avec des marques prestigieuses comme Balenciaga, Vetements ou Jacquemus ; ou encore à celui des stars qu'il shoote régulièrement comme Rihanna ou encore Bella Hadid. Pour la première fois nous retrouvons des joueurs comme Yoann Maestri, Jean-Marc Doussain ou Pierre Fouyssac. Monsieur Frédéric Michalak est même revenu après quelques années d'absence, pour une dernière photo. Nous comptons également Antoine Dupont et Sofiane Guitoune, joueurs sélectionnés pour la coupe du monde. La liste des joueurs présents dans le calendrier est la suivante : Clément Daguin, Frédéric Michalak, Sylvain Nicolas, Sofiane Guitoune, Baptiste Couilloud, Pierre-Louis Barassi, Kelian Galletier, Guillaume Galletier, Jean Marc Doussain, Antoine Dupont, Pierre Fouyssac, Xavier Mignot, Jules Plisson, Yoann Maestri, Djibril Camara, Arthur Bonneval et Ryan Chapuis.