La vie secrète des arbres. Ce qu'ils ressentent - Comment ils communiquent, Edition collector

Dans ce livré plein de grâce, acclamé dans le monde entier, le forestier Peter Wohlleben nous apprend comment s'organise la société des arbres. Les forêts ressemblent à des communautés humaines. Les parents vivent avec leurs enfants et les aident à grandir. Les arbres répondent avec ingéniosité aux dangers. Leur système radiculaire, semblable à un réseau internet végétal, leur permet de partager des nutriments avec les arbres malades mais aussi de communiquer entre eux. Et leurs racines peuvent perdurer plus de dix mille ans... Prodigieux conteur, Wohlleben s'appuie sur les connaissances scientifiques les plus récentes et multiplie les anecdotes fascinantes. Il partage avec nous sa passion des arbres. Après avoir découvert les secrets de ces géants terrestres, votre promenade dans les bois ne sera plus jamais la même.