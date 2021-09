Encyclopédie du Savoir Relatif et Absolu des Chats

"Je m'appelle Pythagore, je suis un chat né dans un élevage de laboratoire où on m'a greffé une prise USB, et qui permet de me connecter directement à ce que les humains appellent Internet. C'est là que j'ai un jour découvert l'encyclopédie du professeur Edmond Wells... qui m'a donné l'idée d'élaborer la mienne ! " Les premiers chats, comment les égyptiens les vénéraient, comment les hommes les ont envoyés dans l'espace, le langage de leur queue, le rôle des moustaches, la technologie 4X4 de leurs coussinets, leur exceptionnelle vision, les chats nus, les chats géants ou encore la ronronthérapie... Vous saurez tout sur les chats !